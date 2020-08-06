فيسبوك تعلن الحرب على TikTok عن طريق إطلاق خاصية Reels على منصة إنستجرام

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر

أعلنت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق إنستجرام - Instagram عن إطلاق خاصية Reels المقتبسة من TikTok، بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع تطبيق سناب - Snapchat عن طريق نسخ ميزة Stories الخاصة بمنافسه. 

تمكن خاصية Reels المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية كاملة مع الموسيقى والتأثيرات الأخرى ، كل ذلك داخل تطبيق إنستجرام - Instagram، لمشاركته بعد ذلك مع الأصدقاء. 

وتأمل شركة فيسبوك إنتشار خاصية Reels والاستفادة من المشاكل والضغوط التي يتعرض لها تطبيق TikTok في دول عديدة.

وقالت شركة فيسبوك إن خاصية Reels توفر للجميع فرصة أن يصبحوا صناع محتوى على إنستجرام - Instagram وإيصال منشوراتهم إلى جماهير جديدة على الساحة العالمية".

تعد خاصية Reels جزءًا من اتجاه مستمر لمنصات مشاركة الفيديو التي تجلب مكتبات الموسيقى وأدوات التحرير إلى تطبيقاتها.

وبدأت خاصية Reels العمل في 50 بلد من ضمنها الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والهند واليابان، وسيجد مستخدمو إنستجرام - Instagram علامة تبويب جديدة تتيح لهم إضافة تأثيرات بصرية للواقع المعزز وموسيقى مع التنقل بين الفيديوهات القصيرة الممتدة على 15 ثانية والمسجلة عبر الهاتف الذكي.



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