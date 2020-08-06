إيران تسجل 174 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إيران، تسجيل 2634 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 320117 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن 4156 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 17976 بعد تسجيل 174 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما ارتفع عدد المتعافين إلى 277463 شخصا حتى الآن، وتم إجراء أكثر من 2.6 مليون فحص تشخيص كورونا في مختلف مناطق البلاد.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أن 26 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، مشيرة إلى 14 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، ومازندران، وغلستان، وخراسان شمالي، وأردبيل، وأصفهان، والبرز، وخراسان رضوي، وكرمان، وسمنان، وأذربيجان الشرقية، ومركزي، ويزد، وجيلان.

ويوجد 12 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، وإيلام، ولرستان، وهرمزغان، وزنجان، وقزوين، وأذربيجان الغربية، وبوشهر، وهمدان، وقم، وتشهار محل وبختياري، وكهكيلوية وبويرأحمد.