خبراء : المصريون سيردون بقوة على محاولات التيارات الفوضوية للعودة لصدارة المشهد السياسي

يترقب المصريون بدء العد التنازلي لعودة مجلس الشيوخ الذي تجري انتخاباته خلال شهر أغسطس نظرا لدوره المرتقب لدعم مجلس النواب في وضع السياسات التشريعية، وصياغة القوانين كونه يضم نخبة الشعب المصرى من مفكرين وعلماء وشخصيات عامة.

جموع المصريين يدركون الدور الهام والحيوي لمجلس الشيوخ في تحقيق التوازن في الحياة السياسية والحزبية وتوسيع القاعدة النيابية ويكسب مناقشات القوانين جانب الخبرة الفنية والعملية.. وهو خطوة جادة لاستكمال المنظومة الديمقراطية في مصر.

وأكد خبراء أن الشعب المصري سيستمر في إبهار العالم ومشاركته الواعية بالتصويت في الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلس الشيوخ إيمانا منه بأن المسار الديمقراطي هو الطريق لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في كافة المجالات والرد بقوة على محاولات الجماعات الإرهابية والتيارات الفوضوية للعودة لصدارة المشهد السياسي.