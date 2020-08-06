شاهد.. الصورة الأولى لمولودة جنات من داخل غرفة العمليات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة جنات، جمهورها بصورة جديدة لها من داخل غرفة العمليات برفقة نجلتها جوليا وزوجها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت جنات، على الصورة قائلة:"ربنا رزقنا ببنتنا التانيه جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر شكرا للدكتور شريف باشا سيف".


ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة المغربية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب الفنانة آيتن عامر قائلة:"ما شاء الله ولا قوة الا بالله ربنا يبارك فيها ويحفظكوا" وأضافت الفنانة عائشة بن أحمد:"ألف مبروك"، وفي السياق ذاته تابعت المطربة أيه عبد الله قائلة:"مبرووووك يا حبيبتي تتربي في عزكم هيا وجوجو الصغيره".

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