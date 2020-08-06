موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الدوري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:58 م
الدوري المصري
الدوري المصري
الزمالك ضد المصري ، توقف النشاط الكروي في مصر وكافة الأنشطة الرياضية منذ مارس الماضي، بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، ولزم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشاره ولاسيما مع عدم وجود لقاح له.

الزمالك ضد المصري

وتعود المنافسات لبطولة الدوري المصري من جديد اليوم الخميس الموافق الـ6 من أغسطس 2020، بعد توقف كبير لأكثر من ارعة أشهر، بمباراة الزمالك ضد المصري في لقاء مثير ينتظره الكثيرون من يريدوا عودة ومشاهدة الحياة تعود لطبيعتها من جديد.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري

وتنطلق مباراة الزمالك ضد المصري اليوم في تمام الـ8 مساءً بعد توقف طويل، على أرضية ملعب "برج العرب"،ضمن مبارايات الجولة الـ14 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2019- 2020.

الزمالك ضد المصري وترتيب الدوري

ونرصد لكم في السطور التالية ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق مواجهة الزمالك ضد المصري المقرر إقامتها اليوم، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ظروف مباراة الزمالك ضد المصري

وتأتي مباراة الزمالك ضد المصري في ظروف استثنائية بعد غياب طويل، حيث يدخل الأول المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 31 نقطة بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة المصرية العريقة، والي شهدت منافسات كبيرة قبل التوقف.

الأهلي يتصدر قبل لقاء الزمالك ضد المصري

يعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مواجهة الزمالك ضد المصري بفارق كبير عن أقرب منافسيه نادي المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن الزمالك.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد المصري

 الأهلي   49 نقطة.
 
المقاولون العرب   33 نقطة.
 
بيراميدز   32 نقطة.
 
الزمالك  31 نقطة.
 
الاتحاد السكندري  27 نقطة.
 
سموحة   25 نقطة.
 
إنبي    25 نقطة.
 
الإنتاج الحربي    23 نقطة.
 
الإسماعيلي    22 نقطة.
 
المصري    20 نقطة.
 
الجونة    20 نقطة.
 
حرس الحدود    19 نقطة.
 
أسوان    18 نقطة.
 
طلائع الجيش   17 نقطة.
 
طنطا   16 نقطة.
 
وادي دجلة   15 نقطة.
 
مصر للمقاصة   14 نقطة.
 
إف سي مصر   11 نقطة.

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