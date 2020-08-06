الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم رمضان صبحي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:22 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد جمال
يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويُعد رمضان صبحي أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر مما يجعل النادى الأهلى يتمسك بضمه بصورة نهائية.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد على وصول مفاوضات القلعة الحمراء مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لمفاوضات متقدمة من أجل شراء رمضان.

وقال سيد عبد الحفيظ فى تصريحات للموقع الرسمي للأهلي :" رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الاحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء خاصة وأن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الانجليزي انتهت في ٣٠ يونيو الماضي.

وأضاف :"النادي اتخذ عدة إجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما ان التفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل الى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وسوف تشهد الايام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور".

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