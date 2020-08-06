محافظ أسوان: تجهيز اللجان وتوفير التسهيلات للمواطنين قبل انتخابات مجلس الشيوخ

استكملت محافظة أسوان، استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجري خلال يومي 11 و12 أغسطس الجاري، حيث أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بعقد اجتماع تنسيقي برئاسة الدكتور أحمد شعبان، نائبه، وبحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومديري الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية؛ لإعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية بإجمالى 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة.





وشدد المحافظ، على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطى حقيقى من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضى لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات.





ولفت إلى أهمية إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان، مع تركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والإلتزام بإرتداء الكمامات، فضلًا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة، وأيضًا كراسٍ متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.





وأكد إعداد غرف العمليات سواء الرئيسية بالمحافظة أو الفرعية بالمراكز والمدن لتكون جاهزة لفتحها من أجل متابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أي معوقات يمكن أن تؤثر على انتظامها، وهو الذي سيتوازى مع رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات وهيئة الإسعاف.





ونوه بأنه سيتم تجهيز المولدات الكهربائية الاحتياطية لتشغيلها في حالة انقطاع التيار الكهربائي.





ووجه المحافظ، المسئولين ورؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني قبل انطلاق الانتخابات للتأكد من جاهزية جميع مقار اللجان وتلافي أي ملاحظات سلبية لإنجاح سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل.



