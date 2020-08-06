محافظ أسوان: تجهيز اللجان وتوفير التسهيلات للمواطنين قبل انتخابات مجلس الشيوخ
الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:59 م
فتح الله رضوان
استكملت محافظة أسوان، استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجري خلال يومي 11 و12 أغسطس الجاري، حيث أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بعقد اجتماع تنسيقي برئاسة الدكتور أحمد شعبان، نائبه، وبحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومديري الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية؛ لإعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية بإجمالى 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة.
وشدد المحافظ، على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطى حقيقى من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضى لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات.
ولفت إلى أهمية إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان، مع تركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والإلتزام بإرتداء الكمامات، فضلًا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة، وأيضًا كراسٍ متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وأكد إعداد غرف العمليات سواء الرئيسية بالمحافظة أو الفرعية بالمراكز والمدن لتكون جاهزة لفتحها من أجل متابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أي معوقات يمكن أن تؤثر على انتظامها، وهو الذي سيتوازى مع رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات وهيئة الإسعاف.
ونوه بأنه سيتم تجهيز المولدات الكهربائية الاحتياطية لتشغيلها في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
ووجه المحافظ، المسئولين ورؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني قبل انطلاق الانتخابات للتأكد من جاهزية جميع مقار اللجان وتلافي أي ملاحظات سلبية لإنجاح سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل.
تعافي 1613 مصابا بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.