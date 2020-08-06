محافظ أسوان: اجتماع موسع لدمج المصريين العائدين من الخارج

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
شهدت وزارة التنمية المحلية، اجتماع موسع عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضم كلًا من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بجانب محافظي البحر الأحمر والفيوم والمنيا وبنى سويف وسوهاج وأسيوط والأقصر وقنا والوادي الجديد وأسوان، بالإضافة إلى نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقد تم أثناء الاجتماع استعراض جهود التعاون المشترك في مبادرة "نورت بلدك" للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج تمهيدًا لدمجهم فى خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التى إجتاحت العالم، 

وخلال الاجتماع تم مناقشة مقترحات عرض فرص المصريين العائدين من الخارج للقيام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سواء من خلال مبادرة مشروعك أو برامج تنمية المشروعات الإستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات، وقد شهد الاجتماع عدد من التوصيات والمقترحات منها إطلاق موقع إلكترونى للعائدين من الخارج يشمل البيانات الأساسية لكل شخص، بالإضافة لحصر فرص المشروعات المتاحة وإتاحتها على الموقع، وكذلك توفير خط ساخن لتلقى استفسارات أو مقترحات العمالة العادة، وكذا مقترحات المحافظين فى هذا الشأن، فيما تم الاتفاق أيضًا على تشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية تتولى متابعة ملف العائدين،

بينما سيتم عقد اجتماع موسع للوزراء المعنيين والمحافظين بمقر مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف المهم.

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