الأم أغلى ما في الدنيا.. خالد النبوي يوجه نصيجة لشاب عبر "تويتر"

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قام الفنان خالد النبوي بتلقين درسًا في الأخلاق لواحد من متابعيه، مُوجهًا نصيحة له، ويرشده لكيفية التعامل مع الأمهات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



أعاد الفنان خالد النبوي نشر تغريدة لسيدة تقول فيها:"بقول لإبنى أنا زعلانة منك،قال لي فاكرة خالد النبوي وهو بيقول لغادة عبد الرازق ما بلاش تمثيل بقى!!! وراح مقلدك".





وقام خالد البنوي بالرد عليها قائلاً

:"أولاً صباح الخير، عيب جدًا إنه يعمل كده، أكيد بيهزر، المفروض يبوس إيديكي زي أنا ما كنت بعمل مع أمي الله يرحمها، وبعدين عادل ده كان دور و شخصية مهزوزة نفسيًا الأم أغلى ما في الدنيا".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي الدرامية مشاركته في مسلسل " لما كنا صغيرين" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة،بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى.