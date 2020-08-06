لابورت: مانشستر سيتي تطور كثيرا بفضل جوارديولا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:47 م
لابورت
لابورت
أحمد عصام
تحدث ايميرك لابورت مدافع مانشستر سيتي، عن مواجهة فريقه ضد ريال مدريد والتي ستجمع بين الفريقين مساء غدا على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وقال لابورت في تصريحات صحفية: "‏سبب نجاح مانشستر سيتي هو تأثير بيب جوارديولا حقيقة، ولقد تغيرت كرة القدم الحديثة سواء في فريقنا أو في أولئك الذين سبق لهم ذلك، ولقد حقق نتائج مذهلة وهذا بفضله إلى حد كبير".

وأضاف: "‏عليك دائمًا أن تكسب مكانك، وأنا أقاتل كل يوم من أجل ذلك، ولا أشعر أنني لاعب أساسي، ولكن صحيح أنني لعبت عددًا قليلاً من المباريات، والعديد من المباريات المهمة، وأنا ممتن لذلك".

وواصل عن دوري الأبطال: "‏لقد كنا نتحدث عن ذلك لفترة طويلة، وهذا ما نفتقر إليه، وفي العام الماضي فزنا بأربعة ألقاب في نفس الموسم وغاب عنها دوري أبطال أوروبا، وإذا فزنا بها هذا العام فهذا رائع".

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مانشستر سيتي لابورت ريال مدريد رياضة جوارديولا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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