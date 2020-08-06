"اتخانق مع أبوه".. انتحار شاب بطلق خرطوش في أوسيم

أنهى شاب عشريني، حياته، بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة مع والده بسبب خلافات بينهما، بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق خرطوش، بمنطقة بشتيل، نطاق المركز.





إنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة قهوجي عشريني العمر مصاب بطلق خرطوش.





تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى وجود خلافات بين المتوفي ووالده، وعلى إثر ذلك إنتحر الشاب عن طريق إطلاق عيار ناري صوب نفسه، ما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، بتشريح جثة المتوفي وإعداد تقريرا حول سبب وفاته، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإستدعاء أهلية المتوفي لسماع أقوالهم حول الواقعة.



