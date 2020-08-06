أحمد فلوكس يبدأ تصوير "سفينة نوح" خلال أيام

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
رشا عادل
يستعد الفنان أحمد فلوكس، لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "سفينة نوح"، وذلك خلال الأيام المقبلة، ويتعاون مع المخرج حسام الجوهري.


مسلسل "سفينة نوح" يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان الإردني منذر ريحانة، والمسلسل من تأيف محمد الشواف، ومن إخراج حسام الجوهري، ومن المقرر عرضه بداية العام الجديد 2021.


يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم "الممر" وتدور أحداثة في إطار وطني حول حرب 67، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد عز ومحمد جمعة ومحمد الشرنوبي وأسماء أبو اليزيد ومحمد فراج.

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