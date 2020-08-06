رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:38 م
العمود
العمود
إسلام أمين
على الرغم من تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لرؤساء الوحدات المحلية، بمنع تعليق لافتات الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020 بالشوارع والميادين واستغلال الأماكن الرسمية المخصصة لذلك، وكذا صيانة وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة بصفة دورية، إلا أن مجلس مدينة دمنهور كان له رأي آخر.

وشهدت مدينة دمنهور، صباح اليوم الخميس، سقوط عمود إنارة أمام عمر أفندي بوسط المدينة، بسبب لافتات الدعاية الانتخابية المعلقة، ما أدي إلي تهشم عدد من الباترينات الموجودة بالمحال التجارية في المنطقة، وكذا كسر ماسورة المياه الرئيسة لأحد الأبنية.

وقال سكان المنطقة: إن العناية الإلهية أنقذت المارة وأحد الشباب المتواجدين علي نفس الرصيف، من الموت المحقق، وأضافوا أنهم تقدموا بعدد من الشكاوي لمجلس مدينة دمنهور وشركة الكهرباء، منذ 7 أشهر، لتضررهم من تهالك بعض الأعمدة المتواجدة بالمنطقة، وأصدرت اللجنة الفنية المختصه بذلك قرارا بسلامة أعمدة الإنارة وصلاحيتها للتشغيل.

وتسائلوا أين المسئولين بمحافظة البحيرة وتصريحاتهم اليومية بسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين فور ورودها للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، مناشدين محافظ البحيرة بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليف المسئولين بالتواجد في الشوارع والخروج من مكاتبهم ومتابعة شكواهم بأنفسهم والعمل علي حلها.

يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و895 ألفا و934 ناخبا بنسبة 6.36% من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 719 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 908 لجنة.

وتشجيعا للمشاركة فى الانتخابات بفاعلية سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات الجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية مع توفير وسائل النقل اللازمه للتسهیل على المواطنين وكذا أماكن مناسبة للإنتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.

بالإضافة إلي توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية وتجهيز دورات المياه وصيانتها ونظافتها وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، وتوفير كراسى ومظلات واماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضی مراعاة لظروف كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة ومراجعة اعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه.
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)
رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الشيوخ 2020 الدعايه الانتخابيه إسورة

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل تحطم طائرة خاصة بالغردقة (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ أقل من ساعتين

حطام الطائرة الخاصة بمطار الجونة بالغردقة (صور)

منذ ساعة و 14 دقيقة

كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر

منذ ساعتين

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الشخصين المصابين في حادث سقوط طائرة بالغردقة

منذ ساعة

"الطيران" تكشف تفاصيلا مهمة بشأن سقوط طائرة في الجونة

منذ نصف ساعة

إشبيلية يهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

خبير لوائح يكشف مفاجأة عن أزمة نادي القرن

منذ ساعة و نصف

شهيرة تكشف حقيقة نقل محمود ياسين للمستشفى

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رينيه فايلر يطالب بعودة نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رسميا.. إطلاق موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل اختبارات القدرات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يعلن عن الصفقة الرابعة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

رينيه فايلر يطالب بعودة نجم الأهلي

11:47 ص

حطام الطائرة الخاصة بمطار الجونة بالغردقة (صور)

12:04 م

عاجل.. وفاة الشخصين المصابين في حادث سقوط طائرة بالغردقة

12:15 م

"الطيران" تكشف تفاصيلا مهمة بشأن سقوط طائرة في الجونة

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا