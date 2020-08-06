رغم تحذيرات محافظ البحيرة.. سقوط عمود إنارة بدمنهور بسبب لافتات الدعاية الانتخابية (صور)

على الرغم من تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لرؤساء الوحدات المحلية، بمنع تعليق لافتات الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020 بالشوارع والميادين واستغلال الأماكن الرسمية المخصصة لذلك، وكذا صيانة وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة بصفة دورية، إلا أن مجلس مدينة دمنهور كان له رأي آخر.





وشهدت مدينة دمنهور، صباح اليوم الخميس، سقوط عمود إنارة أمام عمر أفندي بوسط المدينة، بسبب لافتات الدعاية الانتخابية المعلقة، ما أدي إلي تهشم عدد من الباترينات الموجودة بالمحال التجارية في المنطقة، وكذا كسر ماسورة المياه الرئيسة لأحد الأبنية.





وقال سكان المنطقة: إن العناية الإلهية أنقذت المارة وأحد الشباب المتواجدين علي نفس الرصيف، من الموت المحقق، وأضافوا أنهم تقدموا بعدد من الشكاوي لمجلس مدينة دمنهور وشركة الكهرباء، منذ 7 أشهر، لتضررهم من تهالك بعض الأعمدة المتواجدة بالمنطقة، وأصدرت اللجنة الفنية المختصه بذلك قرارا بسلامة أعمدة الإنارة وصلاحيتها للتشغيل.





وتسائلوا أين المسئولين بمحافظة البحيرة وتصريحاتهم اليومية بسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين فور ورودها للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، مناشدين محافظ البحيرة بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليف المسئولين بالتواجد في الشوارع والخروج من مكاتبهم ومتابعة شكواهم بأنفسهم والعمل علي حلها.





يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و895 ألفا و934 ناخبا بنسبة 6.36% من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 719 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 908 لجنة.





وتشجيعا للمشاركة فى الانتخابات بفاعلية سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات الجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية مع توفير وسائل النقل اللازمه للتسهیل على المواطنين وكذا أماكن مناسبة للإنتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.



