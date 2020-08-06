"رئيس اقتصادية القناة": نعمل مع الحكومة لزيادة حوافز المستثمرين

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن افتتاح قناة السويس الجديدة له أهمية كبرى ودور حيوي في تنمية المنطقة الاقتصادية ويحسب للقيادة السياسية رؤيتها في هذا المشروع ولهيئة قناة السويس إنجازه خلال هذه الفترة الوجيزة ،وهو ما يفيد الموانئ الستة للمنطقة المطلة على البحرين الأحمر والأبيض مما ساهم في تحقيق قيمة مضافة لمشروعات المنطقة الاقتصادية، جاء ذلك خلال لقائه على فضائية إكسترا نيوز بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف المهندس يحيى زكي أن الدولة المصرية تتحرك في إطار مخطط استراتيجي متكامل من خلال مشروعات قومية متكاملة تخدم بعضها لإحداث تنمية في أكثر من مجال وهو ما إنعكس ايجابياً على المنطقة الاقتصادية من خلال أنفاق جنوب بورسعيد والإسماعيلية وشبكة الطرق القومية التي كان لها تأثير مباشر في معدل أداء الأعمال وتسهيل الإجراءات الخاصة بانتقال الأفراد والبضائع بين ضفتي القناة ومن مدن القناة وسيناء لمناطق الدلتا.

وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن المنطقة تعمل حالياً في أكثر من اتجاه منها العمل مع بعض الجهات الحكومية لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين سواء في الضرائب والجمارك لجذب المزيد من الاستثمارات ،كما تعمل المنطقة على توطين بعض الصناعات التي تخدم المنتج المحلي بالإضافة إلى خلق منصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض المناطق المخصصة للمنطقة سواء في القنطرة غرب أو في الشمال في منطقة شرق بورسعيد أو في الجنوب في منطقة العين السخنة وذلك نظراً لأنها تعد العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة و تتميز بقدرتها العالية على توفير المزيد من فرص العمل.



