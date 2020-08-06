موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:35 م
مانشستر سيتي وريال مدريد
مانشستر سيتي وريال مدريد
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، يوم غدًا الجمعة السابع من أغسطس، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، على أرضية ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات bein Sport، الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.

ويغيب عن ريال مدريد الدولي الإسباني سيرخيو راموس، بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب، بينما يغيب عن مانشستر سيتي النجم الأرجنتيني سيرجيو أحويرو، بسبب الإصابة.

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