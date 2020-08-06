خنقها بـ"ايشارب".. كشف ملابسات مقتل سيدة بالفيوم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:33 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات وسرقتها بمحافظة الفيوم وضبط مرتكب الواقعة بأحد مراكز المحافظة.

كان تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص مُقيم بدائرة المركز، بالعثور على جثة (والدته، ربة منزل)، مسجاة بصالة منزلهما وملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب" وبها كدمة بالرأس وسلامة جميع منافذ المنزل.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالفيوم إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بذات الشارع محل إقامة المجني عليها، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظرًا لإقامته بذات الشارع محل إقامة للمجنى عليها وإقامة شقيقته بمنزل ملاصق لمنزل المجنى عليها، فعقد العزم على قتلها وسرقتها.

وأضاف أنه غافل شقيقته "حال تواجدها بمنزل والدتهما" واستولى على مفتاح منزلها وتوجه إليه وقام بالصعود إلى السطح والدلوف إلى منزل المجني عليها، وقام بالتعدى عليها على النحو المشار إليه واستولى على قرطها الذهبى، ومبلغ مالى وهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة.

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