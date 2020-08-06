مصرع شخص وإصابة 11 إثر 3 حوادث متفرقة بالبحيرة (بالأسماء)
الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:33 ص
إسلام أمين
لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 11 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع 3 حوادث بمراكز كفرالدوار ودمنهور ووادي النطرون، وتم نقل المصابين للمستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.
البداية، بمصرع شخص، وأصابة ٥ آخرون، إثر انقلاب سيارة ملاكي بعد انفجار أحد إطاراتها بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز كفر الدوار، وتم نقل الجثة لمستشفى كفر الدوار والمصابين لمستشفى دمنهور التعليمى وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.
وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على جانب الطريق بعد انفجار أحد اطاراتها بطريق مصر اسكندرية الزراعي أمام قريه البيضا بكفر الدوار ووجود متوفى ومصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كلا "أحمد منصور شرف الدين" 24 عاما، مقيم بدمنهور، مصاب بجرح متهتك بالساعد الايسر وكدمه شديده بالصدر، "احمد محمد نبيل" 37 عاما، مقيم بدمنهور، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "هانى محمد رحال" 40 عاما، مقيم بدمنهور، "محمد على رخا" 38 عاما، مقيم بدمنهور، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"أحمد محمد خضر" 37عاما، مقيم بدمنهور، مصاب بكدمة شديدة بالظهر وكدمات متفرقة، كما تبين وفاة "أحمد رمزى ابو العنين" 37 عاما، مقيم دمنهور.
كما تلقت الأجهزة الأمنية، اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو 107 اتجاه القاهرة، وتم استقبال عدد 3 مصابين بمستشفى وادى النطرون.
أسفر الحادث عن اصابة كل من، "يسن عماد الدين محمد" 34 عاما، مقيم بالهرم، مصاب بكسر بالعضد الأيمن، "على صلاح مصطفى" 23 عاما، مقيم بفيصل، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"محمود محمد الديهى" 22 عاما، مقيم بمدينة السلام، مصاب بجرح بالعين اليسري وكدمات متفرقة بالجسم، وجارى عمل الاسعافات الأولية لهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
كما استقبل مستشفي دمنهور التعليمي، بصحبة الأهالى عدد 3 مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكى بميدان النافورة بدمنهور أمام فتح الله ماركت، وهم كلا من "محمد عبد السلام عبد الحميد " 23عاما، مقيم بايتاى البارود، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "اسلام السيد ابراهيم". 30عاما، مقيم بايتاى البارود، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"صباح ابراهيم الدسوقى" 40عاما، مقيمه بدمنهور، مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجاري عمل الاسعافات الاوليه والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم.
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