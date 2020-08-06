ننشر تنسيق الثانوية العامة 2020 المتوقع للحد الأدنى للقبول بالجامعات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:26 ص
تنسيق الثانوية العامة 2020
تنسيق الثانوية العامة 2020
ننشر تنسيق الثانوية العامة 2020 المتوقع للحد الأدنى للقبول بالجامعات 

تنسيق الثانوية العامة 2020 ، ظهرت نتائج الصف الثالث الثانوي بشعبتيه الأدبية والعلمية، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بعدما هنأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أوائل الطلبة والطالبات من خلال اتصال هاتفي.


تنسيق الثانوية العامة 2020

وزاد بحث الطلاب وأولياء أورهم عن تنسيق الثانوية العامة 2020 فور ظهور نتائج أبنائهم، من اجل الاطمئنان على مستقبلهم ومعرفة الجامعات التي سينتمون إليها، ما بين متفائل بنتيجة ابنه المرتفعة، وآخرين لا يملكون سوى الدعاء، مع تحقيق أولادهم لدرجات لم تكن منتظرة.

تنسيق الثانوية العامة 2020 والنتائج

واعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي الثلاثاء الماضي الموافق الـ4 من أغسطس وذلك في الـ10:30 صباحاً، قبل أن يهنئ أوائل الطلبة والطالبات باتصال هاتفي، قبل ظهورها للجميع في الـ2 ظهرا، ليزيد الطلب والبحث على تنسيق الثانوية العامة 2020 لمعرفة مستقبلهم.

تنسيق الثانوية العامة 2020 في زمن كورونا

وجاء تنسيق الثانوية العامة 2020 في عام استثنائي بعدما انتشرت جائحة كورونا، والتي جعلت العالم يتخذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار الجائحة التي لم يلق لها أي علاج لهذا اللحظة، ما استدعى تأخير امتحانات الصف الثالث الثانوي وتأديتها في ظروف استثنائية بعد إهاء العام الدراسي مبكرا.

ترقب تنسيق الثانوية العامة 2020

وتنتاب حالة من القلق أولياء الأمور قبل ظهور تنسيق الثانوية العامة 2020 آملين في أن يكون متوسطاً لكي يلحق أبنائهم بكليات الصفوة، التي يأمل الكثيرون الانضمام لها لمركزها ومستقبلها الكبير وعلى رأسها الطب والهندسة والصيدلة.

تنسيق الثانوية العامة 2020

واعتمد مجلس الجامعات الخاصة عدة ضوابط وقواعد منظمة بشأن تنسيق الثانوية العامة 2020  حيث سيتم تطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة، إذ إنّ الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات. 

ننشر تنسيق الثانوية العامة 2020 المتوقع للحد الأدنى للقبول بالجامعات 


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