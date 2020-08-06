عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
محمد طه
شهدت منطقة الجونة شمال مدينة الغردقة، سقوط طائرة خاصةً، ولم يظهر أى معلومات عن الحادث حتى الآن، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ولم يتبين أى تفاصيل بالحادث.

كانت علنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)
عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)
عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)
عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)
عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)
عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)
عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)
عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

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