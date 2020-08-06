القوى العاملة: قبول طلبات 201 فرصة عمل بالقليوبية برواتب مجزية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:23 ص
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اعتبارا من  الأحد المقبل، قبول طلبات راغبي العمل على 201 فرصة عمل في شركتين وجمعية ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تتراوح بين 1600 إلى 2500  جنيه، فضلا عن صرف حوافز.

صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيراٍ إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 95 فرصة عمل بشركة الشرقية الصناعية للحلويات والشوكولاته علي مهن فني إنتاج ومراقب أمن صناعي، وأمن إداري، عامل شحن وتوزيع ، وعمال ، مؤهل متوسط وعالي وبدون، براتب يتراوح بين 1750 إلي 2000 جنيه .

وفي نفس السياق، أشارت إيمان السيد، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إلى أن شركة اتسوكا اتيكو فارما ايجيبت تطلب 5 فرص عمل علي مهن فني سلامة وصحة مهنية، وفني صيانة مؤهل متوسط وفوق متوسط، براتب يتراوح بين 1800 إلي 2500 جنيه، وشركة دانتيل سلامتكس تطلب 43 فرصة عمل علي مهن عامل إنتاج مسح ، وفحص منسوجات ، و فني أمن صناعي ومراقب جودة، مؤهل متوسط وفوق متوسط وعالي.

كما تطلب شركة الجمال لتصنيع الزجاج 29 فرصة عمل علي مهن عامل انتاج ومهندس اتوكاد، ومحاسب، مؤهل بكالوريوس هندسة ، وتجارة، وبدون ، براتب يتراوح بين 1800 إلي 2400 جنيه، وتطلب جمعية تنمية المرأة "حياتي" 30 فرصة عمل علي مهنة مسئول ائتمان مؤهل عالي بمرتب يتراوح بين 1600 جنيه بالإضافة إلي حوافز.

وأكدت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوه إلى  أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقالت: إن الطلبات تقدم  من الأحد المقبل وحتى استيفاء العدد المطلوب ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.

تعافي 1613 مصابا بفيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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