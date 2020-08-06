وزير القوى العاملة يعزي نظيرته اللبنانية في ضحايا تفجيرات بيروت
الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:22 ص
إسماعيل منطاوي
أرسل وزير القوي العاملة محمد سعفان ، برقية عزاء لوزيرة العمل بدولة لبنان لمياء يمين لمواساتها وتقديم العزاء لأسر ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت التي وقعت أمس الأول ، وأسفرت عن وقوع العشرات بين مصابين وقتلى.
وقال الوزير في برقيته: " نعبر عن تضامننا الكامل مع دولة لبنان الشقيقة حكومة وشعباً حتى تتجاوز آثار هذا الحدث الجلل.
وقدم وزير القوي العاملة خالص عزائه ومواساته لأسر الضحايا وتضامنه معهم في مصابهم الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، أن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان.
تعافي 1613 مصابا بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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