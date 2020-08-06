نادين نجيم تصلي لوطنها لبنان.. وشقيقتها ريما: أعادوا ذكرى هيروشيما

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


أعربت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن حزنها الشديد بسبب الخراب والدمار الذي حدث لوطنها لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت نادين نسيب نجيم تغريدة جديدة قالت فيها:"دموعى ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني، بشكر الله كل ثانية ولادي بخير، ويسوع عطاني عمر جديد، وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب، عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات، عم صلي للكل، أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك، الله يكون بعون كل المصابين".


كما قالت شقيقتها الفنانة ريما نجيم، فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" "إن الحزن الكبير فى قلبي لن أدعه يكسر حلمي، حلمي أننا سوف ننتقم للشهداء والجرحى والمفقودين منهم، أننا سوف نشهد على نهايتهم مذلولين، أننا سوف ننتقم لأول مرّة للحق ولسنوات القهر والخوف والباطل، وسوف نعيد ما تهدّم معًا من دونهم، من دونهم".


وتابعت ريما قائلة:"من على أنقاض مدينة الحرف والنور والحرية، فليعلَم العالم أنّ منظومة فاسدة دنيئة حقيرة أفلست شعبًا بأكمله وتفنّنت فى قتله لسنوات تارة باسم الدين والقضية وطورًا بحروب عبثية داخلية وخارجية حتى حرقته وشرّدته داخل وطنه".

وأضافت ريما:"بالمناسبة اليوم الذكرى الـ75 لقصف هيروشيما بالقنبلة الذرية، أعادوا الكرّة، أولئك المرتزقة سوف يدخلون التاريخ".

والجدير بالذكر أن العاصمة اللبنانية في بيروت قد شهدت مساء يوم الثلاثاء الماضي انفجار ضخم، آثار الرعب في نفوس سكانها، كما أنه آثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب على ذلك عدد كبير من المشاهير معلنين عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانتج عنه من مصابين وشهداء.

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