أسعار الذهب ترتفع صوب مستويات قياسية اليوم الخميس

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
رويترز
 ارتفعت أسعار الذهب صوب مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس إذ عصفت بيانات أمريكية ضعيفة للوظائف بالدولار وعززت المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر جراء الجائحة.

ويبعد الذهب في الأسعار الفورية بفارق ضئيل عن أعلى مستوياته على الإطلاق والذي لامسه في الجلسة السابقة، وارتفع 0.6 بالمئة إلى 2051.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2064.60 دولار.

وقال هارشال باروت الباحث الاستشاري المعني بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس ”هناك مخاوف حقيقية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر مع تواصل ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة“.

وأضاف ”تلك المخاوف زادت حاليا، مما يثير شكوكا في أنه أيا كان التعافي الذي شهدناه في الشهرين الماضيين فإنه لن يستمر مما أدى إلى شراء الملاذات الآمنة بصفة عامة، كما أن توقعات التضخم بدأت تنتعش مجددا“.

ويحذر صانعو السياسات في البنك المركزي الأمريكي من أن الجائحة ستواصل إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، مع تجاوز حالات الإصابة في البلاد 4.7 مليون.

ودفعت التوقعات القاتمة مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين، فيما أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن نمو عدد العاملين في القطاع الخاص بالولايات المتحدة تباطأ بشدة الشهر الماضي.

وارتفع الذهب ما يزيد عن 34 بالمئة منذ بداية العام الجاري إذ أنه يُعتبر أصلا يجب أن يحتفظ بقيمته بينما تؤدي الجائحة وطباعة البنوك المركزية لأموال في تآكل قيمة الأصول الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 2.5 بالمئة إلى 27.69 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2013.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 973.52 دولار وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2183.52 دولار.


أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ يوم

رسميا.. إطلاق موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل اختبارات القدرات

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ يوم

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل آخر عروض الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يعلن عن الصفقة الرابعة

منذ ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يومين

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 11 ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر

منذ نصف ساعة

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 ص

بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

رسميا.. إطلاق موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل اختبارات القدرات

10:06 ص

عاجل.. برشلونة يعلن عن الصفقة الرابعة

10:44 ص

كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر

11:14 ص

تفاصيل آخر عروض الأهلي لضم رمضان صبحي

10:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا