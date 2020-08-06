حزب الله أم إسرائيل.. من المتورط في تفجير مرفأ بيروت؟

لا يزال الغموض يحيط بالمتورط في نكبة انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف آلاف الجرحى وعشرات الضحايا، لتشير أصابع الاتهام إلى حزب الله وإسرائيل.





ضحايا انفجار بيروت





أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، الخميس، أن حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت وصلت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس إلى 137 شهيدا وحوالى 5000 جريح.





حزب الله





وتشير أصابع الاتهام إلى حزب الله، في تدبير انفجار بيروت، حيث يرجع المحللون، أنه نتيجة تحالفه مع التيار الوطني الحر، خزن عدد من المواد التفجيرية داخل العنبر.





وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر يتحدث فيه عن انفجار مرفأ بيروت بالتفصيل قبل الحادث بفترة موجهين إليه أصابع الاتهام.





وقال "نصر الله" في الفيديو: كم صاروخ بينزلوا على حاويات الأمونيا بيعملوا تفجير يشبه التفجير النووي.. إذا حدث هذا بمنطقة يسكنها 800 ألف نسمة بيسقط آلاف الجرحى.





تورط إسرائيل





ورغم نفي إسرائيل، تورطها في الانفجار، لكن المتابعون للشأن الدولي، أكدوا أن الطيران الإسرائيلي، كان متواجدًا في الأجواء اللبنانية، حيث أقدمت على قصف متفجرات حزب الله.





وساند زعماء العالم بيروت، حيث أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيا، بالرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وآلاف الجرحى.





وأكد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان، والاستعداد لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة ودعم لبنان في محنتها.





وقال مسؤولو طوارئ في روسيا، إن البلاد سترسل 5 طائرات مساعدات إلى بيروت بعد انفجار مرفأ بيروت.





وسترسل وزارة الطوارئ الروسية رجال إنقاذ وفرقا طبية ومستشفى مؤقتا ومختبرا لفحص فيروس كورونا المستجد إلى لبنان.





وقالت فرنسا إنها سترسل طائرتين على متنهما عشرات من رجال الطوارئ، ووحدة طبية متنقلة، و15 طنا من المساعدات.



