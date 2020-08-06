القضاء الصيني يحكم بالإعدام على كندي بعد إدانته بإنتاج مخدرات

أصدر القضاء الصيني، اليوم الخميس، حكمًا بالإعدام على كندي بعد إدانته بإنتاج مخدرات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، اشترت الصين 5% فقط من هدف يبلغ 25.3 مليار دولار لمشتريات منتجات الطاقة من الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الحالي، أي أقل بكثير من تعهداتها بموجب اتفاق تجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وفي وقت تشهد فيه علاقاتهما توترا.

فقد بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم المعدني ومنتجات الطاقة الأخرى حوالي 1.29 مليار دولار منذ بداية العام وحتى يونيو، وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك الصينية.

وفي حين تسارعت مشتريات الصين من المنتجات الأمريكية في الآونة الأخيرة، يقول المحللون إن أسعار الطاقة الضعيفة وتدهور العلاقات ربما حالا دون تحقيق بكين لهدف العام بأكمله والمنصوص عليه في صفقة المرحلة 1 المبرمة في يناير.