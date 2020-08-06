القضاء الصيني يحكم بالإعدام على كندي بعد إدانته بإنتاج مخدرات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:05 ص
الصين
الصين
وكالات

أصدر القضاء الصيني، اليوم الخميس، حكمًا بالإعدام على كندي بعد إدانته بإنتاج مخدرات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، اشترت الصين 5% فقط من هدف يبلغ 25.3 مليار دولار لمشتريات منتجات الطاقة من الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الحالي، أي أقل بكثير من تعهداتها بموجب اتفاق تجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وفي وقت تشهد فيه علاقاتهما توترا.

 

فقد بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم المعدني ومنتجات الطاقة الأخرى حوالي 1.29 مليار دولار منذ بداية العام وحتى يونيو، وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك الصينية.

 

وفي حين تسارعت مشتريات الصين من المنتجات الأمريكية في الآونة الأخيرة، يقول المحللون إن أسعار الطاقة الضعيفة وتدهور العلاقات ربما حالا دون تحقيق بكين لهدف العام بأكمله والمنصوص عليه في صفقة المرحلة 1 المبرمة في يناير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كندي القضاء الصيني الصين

أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

منذ ساعة و 6 دقيقة

تفاصيل آخر عروض الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. إطلاق موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل اختبارات القدرات

منذ أقل من ساعتين

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ يوم

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يومين

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ حوالي 7 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يعلن عن الصفقة الرابعة

منذ ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد المصري

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الصين تتحدى ضغوط أمريكا وتبقى على واردات النفط الإيراني

الصين تحكم على كندى أخر بالإعدام منذ اندلاع أزمة هواوى

شركات أمريكية تنتصر للصين ضد ترامب

روسيا تخفض مشترياتها اليومية من العملات الأجنبية في سبتمبر

الصين تقرر إعفاء 696 سلعة أمريكية من رسوم جمركية عقابية

انكماش صادرات الصين بنسبة 17.2% خلال الشهرين الماضيين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 ص

بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

رسميا.. إطلاق موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل اختبارات القدرات

10:06 ص

عاجل.. برشلونة يعلن عن الصفقة الرابعة

10:44 ص

كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر

11:14 ص

تفاصيل آخر عروض الأهلي لضم رمضان صبحي

10:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا