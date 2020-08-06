شهيرة تكشف حقيقة نقل محمود ياسين للمستشفى

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
كشفت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان القدير محمود ياسين، عن الحالة الصحية لزوجها وحقيقة نقله إلى المستشفى، وذلك من خلال نشر صورة جديدة لها برفقته ورفقة نجلتهما رانيا، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت شهيرة، على الصورة قائلة:":"يا جماعه محمود ياسين بخير وحالته الصحيه مستقره علي عكس ما جاء في بعض المواقع ولم يجد جديد علي الحاله أطلاقا والحمدلله ولا مستشفي ولا غيره بس ياللا بقي ده العادي".



وأضافت:"مداخله عاديه مع وائل الأبراشي علي كارثه لبنان وانا كنت متأثره جدا للحدث المفزع ده وتطرق الحديث بالسؤال عن صحه زوجي وطمأنت الجمهور أن الحاله مستقره ونسأل الله الثبات علي ذلك والحمدلله وربنا يشفيه ويشفي كل مريض يارب  ومنتحرمش من أهتمامكم وسؤالكم يارب".

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الحالة الصحية لمحمود ياسين

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