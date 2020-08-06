وزير لبناني: خسائر انفجار بيروت تقدر بمليارات الدولارات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:17 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات

أكد وزير الاقتصاد اللبناني، اليوم الخميس، أن الخسائر من جراء انفجار بيروت المدمر تقدر بمليارات الدولارات.

 

وقال وزير الاقتصاد اللبناني، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، إن لبنان غير قادر على مواجهة تداعيات الانفجار ونطالب بمساعدة دولية.

 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن أكثر من 137 قتيلا و5 آلاف مصاب حصيلة انفجار بيروت حتى الآن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

 

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

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