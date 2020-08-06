التعليم العالي: 7000 طالب سجلوا في اختبارات القدرات حتى الآن

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:15 ص
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن أعداد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات منذ إطلاق موقع التنسيق الالكتروني بلغ 7000 طالب حتى الآن.

وكانت وزارة التعليم والبحث العلمى، أطلقت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موقع التنسيق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، للتسجيل فى أداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات مثل كليات الإعلام والفنون والتربية الرياضية.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، أن يكون التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القدرات بالكليات بداية من يوم السبت الموافق 8 أغسطس حتى الخميس 20 أغسطس.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد أعلنت تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، فى إطار الجدول الزمنى لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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