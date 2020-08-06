تفاصيل آخر عروض الأهلي لضم رمضان صبحي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:09 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
عبد القادر عرابي
يواصل النادي الأهلي جهوده لحسم موقف جناح الفريق رمضان صبحي، المعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، في ظل تمسك السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق، بتواجده.

وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة النادي، فإن الأهلي بصدد رفع عرضه للتعاقد مع رمضان صبحي، لنحو 3.5 مليون جنيه إسترليني، لشراء اللاعب بشكل دائم.

وأوضح المصدر، أن آخر عروض الأهلي بلغت 3 ملايين جنيه إسترليني، في الوقت الذي يتمسك فيه نادي هيدرسفيلد تاون بالحصول على 4 مليون جنيه إسترليني.

ويتمسك فايلر بشكل كبير، بتواجد رمضان صبحي مع الأهلي خلال الموسم المقبل، في ظل كونه أحد أهم الركائز الأساسية للمدرب في الأهلي.

ويتواجد صبحي مع الأهلي منذ شهر يناير من عام 2019، ومن المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.
وينتهي عقد رمضان صبحي مع هدرسيفيلد تاون بنهاية الموسم المقبل 2020/2021.

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رياضة رمضان صبحي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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