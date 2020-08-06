إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد والدتها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
حرصت الفنانة إنجي وجدان، على الأحتفال بعيد ميلاد والدتها، وذلك من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت إنجي، على الصور قائلة:"النهاردة عيد ميلاد احلى ام في الدنيا ربنا يخليكي لينا وتبقى دايما شايلانا كده كلنا زي اسماعيل
بحبك وفعلا انا من غيرك ولا حاجة".


يذكر أن آخر اعمال إنجي وجدان، مسلسل "طلعت روحي" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان اللبناني نيقولا معوض وتامر فرج.

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