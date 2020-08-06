حالة اجتماعية.. أغنية جديدة تجمع بين محمد محسن وأحمد عبد النبي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يستعد المطرب محمد محسن لتسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها
للمرة الأولى مع الشاعر أحمد عبد النبي، وتحمل الأغنية عنوان "حالة اجتماعية"، وتنتمي للون الموسيقي ستايل، وهي من ألحان جوليو، ومن المقرر أن يتم تسجليها خلال الأيام المقبلة.


وفي سياق آخر، طرح محمد محسن مؤخرًا النشيد الوطني السابق "اسلمى يا مصر" قبل أن يتغير ‏إلى "بلادي بلادي" وقام محمد محسن بتقديمه في شكل جديد، والكليب من إخراج حسام حامد.

وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا فور طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"،وتحدث محمد محسن نجاح الأغنية، حيث قال :"إن إعادة غنائه لنشيد "اسلمى يا مصر" شرف له ولأى شخص في الوسط الفني، مُشيرًا إلى ‏سعادته الكبيرة بردود الأفعال حول الأغنية‎ على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.‎




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