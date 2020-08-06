غدًا..بوسي تحيى حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالي

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تستعد المطربة الشعبية بوسي لإحياء حفلاً غنائيًا في إحدى القرى بالساحل الشمالي، وذلك غدًا الجمعة، احتفالاً بموسم صيف 2020، ومن المتوقع أن تقدم لجمهورها مفاجآت عديدة.



ومن المتوقع أن تقدم بوسي العديد من أغانيها الشعبية الشهيرة منها آه يا دنيا، حبانهم، شيكولاته، مش مهم، اضحك، تعالي، وبتفرج على الأيام.



والجدير بالذكر أن بوسي شاركت مؤخرًا في مسلسل "الديفا" مع سيرين عبد النور، السعودى يعقوب الفرحان، وهو مسلسل من ثماني حلقات، وكل حلقة عبارة عن عشر دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب.





