الاتحاد السكندري يرغب في ضم نجم الزمالك

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:48 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
يرغب نادي الاتحاد السكندري، في الحصول على خدمات أحمد رفعت، جناح الفريق والمعار من صفوف الزمالك، واستمراره مع الفريق فى الموسم الجديد.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أحمد رفعت أبدى رغبته في الاستمرار مع الاتحاد، في حال موافقة إدارة القلعة البيضاء.

وتابعت التقارير، أن رفعت يرغب في الاستمرار مع الاتحاد، من أجل الاستمرار في المشاركة.

ويتمسك طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد، على ضم أحمد رفعت بصورة نهائية، باعتباره واحد من العناصر المهمة والأساسية بالفريق.

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رياضة الاخبار الرياضية الاتحاد اخبار الرياضة احمد رفعت

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