حريق يقتل 8 مصابين بفيروس كورونا في الهند

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الهندية، مقتل 8 مصابين بفيروس كورونا، في حريق شب في قسم الرعاية المركزة بمستشفى خاص في مدينة أحمد آباد في غرب الهند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

 

وكشفت أجهزة الطوارئ، أن الواقعة حدثت نتيجة اشتعال النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة بأحد أفراد الطاقم الطبي.

 

ووفقًا لراجيش بات، المسؤول بإدارة الإطفاء والطوارئ في أحمد آباد، هرع عضو الطاقم الذي اشتعلت النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة به خارج القسم لإخمادها، لكن النار امتدت سريعا إلى القسم كله.

 

وقال راجيش بات: "لم يتمكن خمسة رجال وثلاث نساء، كانوا يعالجون من فيروس كورونا المستجد، من الهرب... توفوا بسبب الدخان والحرارة الناجمة عن الحريق".

 

وكانت الشرطة الهندية، منعت الأقارب الغاضبين من دخول مستشفى شري في أكبر مدينة بولاية غوجارات بعد الواقعة.

 

وزاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بـ 56282 اليوم الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 1.96 مليون، بينها 40699 حالة وفاة.

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