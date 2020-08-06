وزيرة الصحة تؤكد لنظيرها اللبناني تسخير جميع الإمكانيات الطبية لمساعدة الأشقاء

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:43 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اتصالا هاتفيا مساء أمس الأربعاء، بوزير الصحة اللبناني حمد حسن، وذلك في إطار التكاتف بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا والوقوف جنبًا إلى جنب لمساندة الشعب اللبناني في تلك الأزمة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أعربت عن كامل المواساة للشعب اللبناني بعد وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت مساء أول أمس الثلاثاء، داعية المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى للمصابين، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وأضاف أن الوزيرة أكدت لنظيرها اللبناني حرص مصر على توفير كافة سبل الدعم والاحتياجات الطبية للدولة الشقيق، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية من أدوية بكافة أنواعها ومحاليل ومستلزمات طبية وجراحية وآلات عمليات وجاري إرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.

وأشار إلى أنه خلال الاتصال أكدت الوزيرة التواصل المستمر مع نظيرها اللبناني وتسخير كافة الإمكانيات لمساندة الشعب اللبناني ودعمه في تخطي تلك الأزمة.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

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