محمد سلطان لـ"مع شوبير": تكريم الجيش الأبيض مع استئناف مسابقة الدوري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:40 ص
الجيش الابيض
الجيش الابيض
الفجر الرياضي
أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم الاتفاق على تكريم الأطباء من الجيش الأبيض على هامش استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم بمباراة الزمالك والمصري .

وأكد سلطان في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير صباح اليوم أن عدد من الأطباء سيحضر المباراة وسيقوموا بتعقيم الكرة وبداية المباراة ثم يغادروا بعدها تنطلق المباراة .

وشدد سلطان على أن اللجنة الطبية تدرس بالتنسيق مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة لتحديد عقوبات على كل من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ويعرض نفسه وغيره للإصابة بالفيروس .

وعن مسحات الأندية بالقسم الثاني قال سلطان أنه بصدد الانتهاء من جدول بمسحات الأندية على أن تبدأ من الأسبوع المقبل .



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