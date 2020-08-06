جنات تستقبل مولودتها الثانية.. وهذا اسمها

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استقبلت المطربة جنات أمس، مولودتها الثانية والتي لقبتها بـ"جوليا"،وكانت جنات قد رزقت

بإبنتها الأولى "جنات" في مايو 2019.



وفي سياق آخر، تستعد المطربة جنات، لطرح ألبومها الجديد، وذلك يوم 15 أغسطس الجاري، عبر قناة"روتانا" على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".



والألبوم يحمل عنوان "أنا في انتظارك" وهو من إنتاج شركة"روتانا للصوتيات والمرئيات"، ويضم حتى الآن عشرة أغاني ومن الممكن أن تُضاف أغنية أخرى بجانب العشر أغاني.



وتتعاون جنات في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي، أمير طعيمه، شادي نور، تامر حسين، رامي جمال، وليد سعد.





