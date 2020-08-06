فرنسا تعلن مقتل وإصابة مقتل 25 من مواطنيها بانفجار بيروت

كتب وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، اليوم الخميس، تغريدة على حسابه على موقع تويتر، أعلن فيها مقتل المهندس المعماري جان مارك بونفيس، وإصابة 24 من المواطنين الفرنسيين بانفجار بيروت الضخم يوم الثلاثاء.

وكشف سكرتير الدولة للشؤون الخارجية، جان باتيست لوموان، أن 3 مصابين فرنسينيين في حالة حرجة.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن أكثر من 137 قتيلا و5 آلاف مصاب حصيلة انفجار بيروت حتى الآن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد في وقت سابق مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.