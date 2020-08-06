كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن تسجيل 43 حالة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 14499 حالة.





وأبلغت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، عن 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد أن سجل أقل من 40 حالة خلال الأسبوع الماضي





ويتراوح العدد اليومي لحالات الإصابة، بين 10 و40 حالة في الفترة من يوم 30 يوليو الماضي إلى 5 أغسطس، غير أنه تخطى مرة أخرى حاجز الـ40 حالة بعد أن سجل 48 حالة في يوم 29 يوليو.

وكان عدد الحالات للعدوى المحلية، شكل 23 حالة من أصل 43 حالة جديدة، متجاوزا عدد الحالات الوافدة من الخارج البالغ 20 حالة.

وأما بالنسبة للعدد اليومي للحالات الوافدة من الخارج فظهرت 6 حالات من أصل 20 حالة وافدة جديدة، من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ، وجاءت الحالات المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في المنازل أو مرافق العزل بعد دخولهم إلى البلاد، منها 4 حالات في سيئول وحالة واحدة في كل من إقليمي تشيونغ تشيونغ الشمالي والجنوبي وإقليم جولا الجنوبي وإقليم كيونغ سانغ الجنوبي.

وكانت 12 حالة للمواطنين الكوريين و8 حالات للأجانب من بين الإصابات الوافدة الجديدة.

ومن بين إجمالي الإصابات الجديدة في البلاد، شكلت سيئول وضواحيها 22 حالة، منها 13 حالة في إقليم كيونغ كي و9 حالات في سيئول. وشهدت 9 مدن وأقاليم في جميع أرجاء البلاد إصابات جديدة.

بالمقابل ظل عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 302.