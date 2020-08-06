كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بكورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:11 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن تسجيل 43 حالة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 14499 حالة.


وأبلغت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، عن 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد أن سجل أقل من 40 حالة خلال الأسبوع الماضي


ويتراوح العدد اليومي لحالات الإصابة، بين 10 و40 حالة في الفترة من يوم 30 يوليو الماضي إلى 5 أغسطس، غير أنه تخطى مرة أخرى حاجز الـ40 حالة بعد أن سجل 48 حالة في يوم 29 يوليو.

 

وكان عدد الحالات للعدوى المحلية، شكل 23 حالة من أصل 43 حالة جديدة، متجاوزا عدد الحالات الوافدة من الخارج البالغ 20 حالة.

 

وأما بالنسبة للعدد اليومي للحالات الوافدة من الخارج فظهرت 6 حالات من أصل 20 حالة وافدة جديدة، من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ، وجاءت الحالات المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في المنازل أو مرافق العزل بعد دخولهم إلى البلاد، منها 4 حالات في سيئول وحالة واحدة في كل من إقليمي تشيونغ تشيونغ الشمالي والجنوبي وإقليم جولا الجنوبي وإقليم كيونغ سانغ الجنوبي.

 

وكانت 12 حالة للمواطنين الكوريين و8 حالات للأجانب من بين الإصابات الوافدة الجديدة.

 

ومن بين إجمالي الإصابات الجديدة في البلاد، شكلت سيئول وضواحيها 22 حالة، منها 13 حالة في إقليم كيونغ كي و9 حالات في سيئول. وشهدت 9 مدن وأقاليم في جميع أرجاء البلاد إصابات جديدة.

 

بالمقابل ظل عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 302.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية كورونا فيروس كورونا اصابات كورونا

أخبار تهمك

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ حوالي 6 ساعات

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجمه قبل مباراة أتلانتا

منذ 41 دقيقة

قلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 6 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 9 ساعات

سفير مصر في لبنان يكشف مفاجأة عن حجم انفجار مرفأ بيروت

منذ أقل من نصف ساعة

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ يوم

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ يوم

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد المصري

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كرويا الجنوبية

كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 7755 حالة

كوريا الجنوبية تسجل 100 إصابة جديدة بـ"كورونا"

لليوم الـ 9.. كوريا الجنوبية تعلن عدم وجود إصابات بكورونا في سيئول

كوريا الجنوبية: تراجع بمعدل الإصابات بفيروس كورونا على مدار أسبوعين

كوريا الجنوبية تدرس تخفيف قواعد المباعدة الاجتماعية 6 مايو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 ص

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد المصري

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

08:10 ص

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا