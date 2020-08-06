اتحاد الكرة يشكر الرئيس.. ويؤكد على تحقيق العدالة وإنهاء الدوري بكل جدية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:01 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
الفجر الرياضي

بمناسبة استئناف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الهيئات ذات الصلة وفي مقدمتها السيد رئيس مجلس الوزراء على قرار عودة النشاط الرياضي ، كما يخص بالشكر كل من وزيري الشباب والرياضة والصحة وجميع الجهات والهيئات ذات الصلة التي سارعت للاستجابة إلى دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تعود الحياة مجددا مع الإلتزام بتقديم كافة أنواع الرعاية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية .

إن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يذكر بكل فخر واعتزاز ما أنجزته الدولة المصرية لنصل إلى هذه الحالة الإيجابية في وقت ظن فيه الكثيرون استحالة هذه العودة مجددا ، ونحن نذكر ذلك فإننا في الوقت نفسه ننعي كل ضحايا هذا الفيروس اللعين ونشد على أيدي أحبائهم .

كما يهم الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه المناسبة التأكيد على عودة المسابقة الأولى المحلية للكرة المصرية بكامل وهجها وعزمه الأكيد على انهائها بإذن الله بكل جدية واحترام للكرة المصرية التي تستحق من جميع العاملين بها أن تتضافر جهودهم لتحقيق هذا الهدف.

إن هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به مسابقة الدوري لهذا الموسم 19-2020 لن يثني الاتحاد المصري أو أي من لجانه وإدارته التي تشارك في تنظيم المسابقة عن التمسك بمبادئ العدالة والنزاهة التي بدأت على أسسها ، وفي مقدمتها سريان جميع العقوبات المفروضة قبل التوقف الاضطراري للنشاط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتحاد الكرة

أخبار تهمك

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجمه قبل مباراة أتلانتا

منذ 38 دقيقة

سفير مصر في لبنان يكشف مفاجأة عن حجم انفجار مرفأ بيروت

منذ ثلث ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ حوالي 6 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ يوم

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

قلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ يوم

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:10 ص

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد المصري

08:46 ص

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا