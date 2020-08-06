تسجل 251 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في ليبيا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير.

 

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن من بين الـ251 حالة المسجلة 64 حالة في العاصمة طرابلس.

 

ووفقًا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 4475 حالة، منها 3763 حالة نشطة، وحصيلة الوفيات 99 شخصا.

 

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إلى تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 640 شخصا.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا فيروس كورونا اصابات كورونا

أخبار تهمك

قلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 9 ساعات

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 16 ساعة

سفير مصر في لبنان يكشف مفاجأة عن حجم انفجار مرفأ بيروت

منذ 19 دقيقة

باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجمه قبل مباراة أتلانتا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ يوم

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ يوم

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ليبيا تسجل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا

3 دول عربية وصلت لصفر إصابة بفيروس كورونا

ليبيا تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة

ليبيا تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 6428 إصابة و167 وفاة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:10 ص

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد المصري

08:46 ص

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا