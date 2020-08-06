كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد المصري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:46 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مباراة الفريق الكروي الأول مساء اليوم الخميس، أمام المصري البورسعيدي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، المؤجلة الجولة الـ14 لبطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة (8 مساءً بتوقيت القاهرة)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.

تشكيل الزمالك أمام المصري البورسعيدي
ومن المتوقع وفقا لتجارب الزمالك الودية، أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي كالآتي:-

في حراسة المرمى :محمد أبوجبل
وفي خط الهجوم: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم إمام
وفي خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي
في الخط الهجومي: أحمد السيد زيزو – يوسف أوباما – مصطفى فتحي ومصطفى محمد.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري
ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المرتبة الثالثة، ونقطتين عن المقاولون الوصيف.

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