تكريم فيلم Mughal-e-Azam بعد مرور 60 عام على طرحه

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:27 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

اعتبرت اكاديمية الاوسكار الفيلم الهندي Mughal-e-Azam من الكنوز الكلاسيكية في تاريخ صناعة السينما في العالم، بعد مرور 60 عام على طرحه بدور العرض.
ووفقا لموقع انديا توداي، فإن الاوسكار قررت ضم ثلاث نسخ من نص الفيلم لمكتبة الاوسكار للاعمال الكلاسيكية، تخليدا لهذا العمل، الذي يعتبر من كنوز التراث السينمائي الهندي.
والنصوص الخاصة بالفيلم متواجدة في الوقت الحالي بمكتبة Margaret Herrick التابعة للأوسكار بولاية كاليفورنيا.

أخبار تهمك

مفاجأة.. إشبيلية الإسباني يطلب ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

منذ 42 دقيقة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 14 ساعة

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا مغريًا فى الدوري الأمريكي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ يوم

بارتيميو يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار ولاوتارو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ يوم

قلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 10 ساعة

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:10 ص

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

07:34 ص

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا