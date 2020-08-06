تكريم فيلم Mughal-e-Azam بعد مرور 60 عام على طرحه

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اعتبرت اكاديمية الاوسكار الفيلم الهندي Mughal-e-Azam من الكنوز الكلاسيكية في تاريخ صناعة السينما في العالم، بعد مرور 60 عام على طرحه بدور العرض.

ووفقا لموقع انديا توداي، فإن الاوسكار قررت ضم ثلاث نسخ من نص الفيلم لمكتبة الاوسكار للاعمال الكلاسيكية، تخليدا لهذا العمل، الذي يعتبر من كنوز التراث السينمائي الهندي.

والنصوص الخاصة بالفيلم متواجدة في الوقت الحالي بمكتبة Margaret Herrick التابعة للأوسكار بولاية كاليفورنيا.

