إيلين ديجيرز تعود لتقديم برنامجها للموسم الـ 18 رغم الاتهامات الموجهة لها من فريق العمل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:26 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

احاطت بالمذيعة ايلين ديجينرز اتهامات في الاسابيع الماضية ومطالبات بعدم عودتها لتقديم برنامها الذي يحمل اسمها لموسم جديد، لاتهامها بأنها تقدم بيئة مسمومة للمحيطين بها من فريق العمل.
وقالت صحيفة ديلي ميل انه برغم ذلك، اكدت الشبكة المسئولة عن انتاج البرنامج عن عودة ايلين من جديد للعمل به، في موسم يكون الـ 18 على التوالي.
وحصلت ايلين على دعم كبير من اصدقائها من الممثلين بهوليوود، في مواجهة ما تعرضت له من اتهامات بالتنمر والتسلط على العاملين معها.

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