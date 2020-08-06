سام نيل يبدء تصوير مشاهده بعالم الديناصورات بنشر صورة لقبعته الشهيرة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

قام النجم القدير سام نيل بالإعلان عن بدء تصويره لمشاهده بسلسلة عالم الديناصورات، بنشره لصورة لقبعته الشهيرة التي كان قد ظهر بها في افلام حديقة الديناصورات الأولى بالسلسلة.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي نشرها سام عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وكانت لقبعة الاستكشاف التي ظهر بها في افلام عالم الديناصورات الاولى.
ويشارك سام نيل في بطولة الاجزاء الجديدة من السلسلة الى جانب جيف جولدبلوم ولورا ديرن، وبريس دالاس هاورد.

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