قناة MTV تعلن أول قائمة لاسماء المشاركين بعروض غنائية بحفل جوائز الفيديو VMA 2020

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:24 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلنت قناة MTV عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، عن أولى المشاركين بفقرات غنائية ضمن أحداث حفل توزيع جوائز الفيديو كليب الشهيرة VMA بدورتها الجديدة لعام 2020 الجاري.
وقالت صحيفة ديلي ميل، أن اول المشاركين بفقرات غنائية هم فريق BTS الكوري الجنوبي، وDoja Cat ومغني الراب اللاتيني J Balvin جميعا سيقدمون فقرات غنائي خلال مراسم الحفل.
وكانت قد اعلنت MTV عن قائمة المرشحين لجوائز الفيديو كليب لهذا العام، وتصدرها اريانا جراندي وليدي جاجا.

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