بيع الجيتار الخاص بإلفيس بريسلي بتكلفة فلكية

نجحت مؤسسة Gotta Have Rock and Roll للمزادات الخاصة بمتعلقات الفنانين الكبار، في بيع أحد أهم مقتنيات نجم الروك الراحل إلفيس بريسلي بتكلفة كبيرة تتخطى المليون دولار.

ووفقا لمجلة TMZ، فإن المؤسسة قامت ببيع الجيتار الخاص بإلفيس، من طراز 1942 Martin D-18 بتكلفة وصلت لـ 1.32 مليون دولار في مزاد علني ليكن من أغلى مقتنياته التي تم بيعها بعد وفاته.

وقالت المجلة أن من أقدم على شراء الجيتار من المعجبين المجهولين بإلفيس، وكان من المتوقع ان تصل تكلفة البيع لـ 2 أو 3 مليون دولار.

وكان قد اقتنى النجم الراحل إلفيس بريسلي هذا الجيتار المميز، في عام 1954، وعرف باسم Sun Sessions، وحصل عليه من متجر لبيع الآلات الموسيقية باسم O.K. Houck's Piano Store في مدينة ميمفيس الأمريكية عام 1954.