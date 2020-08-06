داني ألفيش: لن ألعب في البرازيل لغير ساو باولو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:12 ص
داني ألفيش
داني ألفيش
أكد الظهير المخضرم داني ألفيش أنه لن يلعب في البرازيل سوى لناديه الحالي، ساو باولو، بعد الشائعات التي نشرتها أخيراً الصحافة المحلية حول إمكانية وصوله عرض من فلامنغو، النادي الذي تمنى لمدربه الجديد، الإسباني دومينيك تورينت، التوفيق.


وقال قائد منتخب البرازيل في مؤتمر صحافي عبر الفيديو كونفرنس: "لوضع نهاية أبدية لهذا الجدل: النادي الوحيد الذي سألعب له في البرازيل هو ساو باولو، إذا خرجت أي شائعات من أي ناد آخر، يمكنكم القول إنها أكذوبة".


وانتقل ألفيش لصفوف ساو باولو منذ عام بعد مشوار أوروبي طويل بأندية مثل إشبيلية، برشلونة، الذي التقى فيه بتورنت، يوفنتوس وباريس سان جيرمان.


وتابع: "اللعب في ساو باولو كان حلم لي منذ الصغر، أنا هنا في البرازيل لتحقيق حلمي وليس من أجل المال".


وكانت شبكة فوكس سبورتس قد كشفت الأسبوع الماضي تقارير تتحدث عن رغبة ساو باولو في عرض ألفيش للبيع إلى فلامنغو إزاء الصعوبات المادية التي يعاني منها النادي للعثور على رعاة.


لكن نائب رئيس فلامنغو، ماركوس براز، نفى ليلة أمس أي إمكانية للتفاوض بشأن التفاوض مع اللاعب صاحب الـ37 عاماً.


كما رحب ألفيش بمدرب فلامنغو الجديد، تورينت، المساعد السابق لبيب غوارديولا، مدربه سابقاً في برشلونة "أريد أن أرحب بدومي، عشنا أوقاتاً تاريخية لا تصدق، وبصفتي سفيراً للبرازيل أرحب به وأتمنى له التوفيق مع فلامنغو، لكن ليس أمام ساو باولو".


ويستعد ساو باولو لمواجهة جوياس الأحد القادم، في أول جولة بالدوري البرازيلي لكرة القدم، الذي سينطلق عقب تأجيله لثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

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