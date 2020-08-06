الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:10 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الجيش ببرج العرب.


موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، المؤجلة الجولة الـ14 لبطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة (8 مساءً بتوقيت القاهرة)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.


غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي
ويفقد الزمالك في مباراته أمام المصري، كل من، يوسف إبراهيم أوباما وطارق حامد بسبب الإصابة، وكذلك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، اللذان وصلا مساء أمس الأربعاء، متأخرين بسبب ظروف الطيران.


وفي سياق متصل، يغيب كل من إمام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإيقاف من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية أحداث مباراة السوبر ضد الأهلي.


ترتيب الزمالك في الدوري المصري
ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المرتبة الثالثة، ونقطتين عن المقاولون الوصيف.


ويمتلك الزمالك مباراتين مؤجلتين، ويأتي المصري البورسعيدي في المرتبة العاشرة بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

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