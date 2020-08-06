الأهلي يؤجل صفقة باهر المحمدي

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي استقروا بشكل نهائي على تأجيل صفقة باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلي للموسم المقبل وغلق ملف التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









ويعتبر المحمدي من أبرز المطلوبين في الأهلي في الفترة الأخيرة إلا أن طلب المارد الأحمر قوبل بالرفض من قبل إدارة الإسماعيلي طوال الفترة الماضية على الرغم من عودة العلاقات لطبيعتها بين إدارة الناديين منذ إتمام صفقة محمود متولي في الموسم الماضي والتي عقد الطرفان على هامشها بروتوكول تعاون.









وعقد مسئولو الإسماعيلي اتفاقا مع مسئولي الأهلي نص على تأجيل إتمام صفقة باهر المحمدي بسبب وجود رفض من جماهير الدراويش لرحيل نجم الفريق في الموسم الحالي وبالتحديد إلى الأهلي.







