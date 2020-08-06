الأهلي يؤجل صفقة باهر المحمدي
الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:34 ص
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي استقروا بشكل نهائي على تأجيل صفقة باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلي للموسم المقبل وغلق ملف التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويعتبر المحمدي من أبرز المطلوبين في الأهلي في الفترة الأخيرة إلا أن طلب المارد الأحمر قوبل بالرفض من قبل إدارة الإسماعيلي طوال الفترة الماضية على الرغم من عودة العلاقات لطبيعتها بين إدارة الناديين منذ إتمام صفقة محمود متولي في الموسم الماضي والتي عقد الطرفان على هامشها بروتوكول تعاون.
وعقد مسئولو الإسماعيلي اتفاقا مع مسئولي الأهلي نص على تأجيل إتمام صفقة باهر المحمدي بسبب وجود رفض من جماهير الدراويش لرحيل نجم الفريق في الموسم الحالي وبالتحديد إلى الأهلي.
وطلب مسئولو الإسماعيلي من إدارة الأهلي تأجيل صفقة بيع المحمدي حتى الموسم المقبل على أن يتم إعارته خارجياً لمدة موسم على أن يعود بعدها إلى صفوف الأهلي أو يتم بيعه خارجياً ويقوم الأهلي بشرائه بعد ذلك على طريقة المُحلل.